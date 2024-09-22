Ентоні Джошуа програв нокаутом Даніелю Дюбуа на стадіоні Уемблі — відео

Дюбуа відправив Джошуа на підлогу рингу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У Лондоні на легендарному футбольному стадіоні "Уемблі" відбулося велике боксерське шоу шейхів із Саудівської Аравії. У головній події турніру билися чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа та колишній володар титулу Ентоні Джошуа.

Бій завершився нокаутом у п'ятому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Цікаво, що поєдинок став рекордним, оскільки на стадіоні зібралося 98 128 глядачів. Попередній рекорд належав бою Джошуа з Володимиром Кличком на "Уемблі" — 90 тисяч людей.

Стадіон "Уемблі" під час бою Джошуа — Дюбуа. Фото: x.com/Turki_alalshikh/

Бій Дюбуа — Джошуа

Дюбуа дуже активно розпочав поєдинок, накинувшись на суперника із серіями ударів. Щоб протистояти такій роботі, Джошуа багато рухався, але одна з комбінацій потрясла його. Наприкінці першого раунду Даніель важким правим оверхендом взагалі відправив Ентоні в нокдаун.

Дюбуа розбивав Джошуа в одну хвіртку і в третьому раунді Даніель знову свою перевагу в бою перетворив на нокдаун.

На початку четвертого раунду Дюбуа знову відправив Дюбуа до нокдауну, але рефері помилився і його не зафіксував.

П'ятий раунд став фінальним для Джошуа. Ентоні вдалося потрясти суперника, і він пішов його добивати. Затиснутий у кутку рингу Дюбуа зустрів атаку опонента так, що Джошуа розпластався рингом — нокаут.

Дюбуа переможно підняв руку. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Для Дюбуа це 22-га перемога в кар'єрі та 21-ша нокаутом, при двох поразках. У Джошуа це четвертий програний бій після 28 перемог, з них 25 дострокових.

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