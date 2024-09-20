Довбик поговорив із розгніваними вболівальниками Роми

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Італійська "Рома" зазнала непростих змін на старті нинішнього сезону. Серія матчів без перемог спричинила відставку головного тренера команди Даніеле Де Россі.

Тренуваннями "Роми" керує хорватський наставник Іван Юрич, повідомляє Retesport.

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У перших чотирьох турах чемпіонату Італії "Рома" набрала лише три бали й розташувалася на 16 місці в турнірній таблиці. Керівництво клубу відправило у відставку Даніеле Де Россі, який був ініціатором переходу Артема Довбика до "Роми". Футболістам команди довелося зустрітися з уболівальниками та відповісти на низку питань.

Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/officialasroma/

Що Довбик відповів тифозі

Керівництво "Роми" організувало зустріч футболістів з об'єднаною спільнотою вболівальників команди. Декілька гравців відповіли на питання тифозі та пообіцяли найближчим часом виправити результати команди.

"Радий усіх вас тут бачити. У "Роми" справді складний період, але зовсім скоро ми разом відсвяткуємо успіхи", — заявив Довбик.

Український форвард уже забив один гол за "Рому". У неділю, 22 вересня, римська команда зіграє проти "Удінезе" у рамках чемпіонату Італії.

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