Дівчина гравця Динамо Волошина роздяглася, щоб показати фігуру

Дівчина Назарія Волошина Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина півзахисника молодіжної збірної України та київського "Динамо" Назарія Волошина знову показала свою фігуру. Цікаво, що пішла вона на цей крок з рекламною метою.

У сторіс Instagram Єлизавета Кандиба роздяглася, щоб показати, як працює процедура засмаги.

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Дівчина Волошина активно веде свій блог у Instagram, але на цю мить їй вдалося зібрати лише 17,1 тисячі підписниками. Можливо, зі зростанням популярності Назарія Єлизавета також привабить нових передплатників.

Дівчина Назарія Волошина Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина гравця "Динамо" не соромиться показувати своє тіло

Кандиба у соціальних мережах провела на собі експеримент. Дівчина відвідала процедуру засмаги, а потім ділилася результатами зі своїми підписниками.

Щоб усі змогли оцінити її засмагу Єлизаветі, довелося спочатку позувати в купальнику, а потім у нижній білизні.

Дівчина Волошина в купальнику. Фото: скриншот

Дівчина Волошина залишилася у білизні. Фото: скриншот

У поточному сезоні Волошин зіграв у десяти матчах за "Динамо", де забив два голи і зробив два асисти. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гравця у 4 млн євро.

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