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Красюк розкрив правду, чому Усика затримали у Польщі

18 вересня 2024 16:19
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Затримання Усика у Кракові — Красюк звернувся до польської влади
Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/alex.krassyuk/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Український промоутер Олександр Красюк розповів свою версію того, що сталося з Олександром Усиком в аеропорту Кракова. Місцеві правоохоронці затримали спортсмена та одягли на нього наручники.

Красюк на своїй сторінці в Instagram чекає вибачень від представників авіакомпанії та поліцейських.

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У ніч із 17 на 18 вересня стало відомо про те, що Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Пізніше з'явилося відео, де поліцейські вдягли на абсолютного чемпіона світу з боксу кайданки та відвели у невідомому напрямку.

Олександр Усік
Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Фото: www.instagram.com/alex.krassyuk/

Красюк розповів правду про інцидент

Менеджер боксера Олександр Красюк виступив із поясненням причини затримання українського спортсмена. Усик прибув до Кракова після 11 години подорожі в автомобілі. Спортсмен втомився під час поїздки, але без проблем пройшов контроль на рейс авіакомпанії RyanAir до Салонік (Греція).

Проблема виникла з другом Усика, якого теж звати Олександр. На відміну від спортсмена, він не мав пріоритетної посадки. Боксер пообіцяв дочекатися товариша у зоні очікування. Проте, співробітники компанії встановили стан "глибокого алкогольного сп'яніння" і не дозволили пройти на рейс.

Усик спробував з'ясувати причини такого рішення, але співробітники авіакомпанії викликали поліцію. Правоохоронці попросили друга боксера пройти з ними, проте Усик заявив, що не полетить без друга. Він попросив викликати місце інциденту українських дипломатів.

Поліція пригрозила спортсмену затриманням, і Усик спокійно простягнув руки. На нього одягли кайданки, а друг боксера пройшов із правоохоронцями без них, після чого пройшов тест на утримання алкоголю. Красюк повідомив, що результати виявились еквівалентними одній пляшці пива.

"Після цього між поліцейськими та співробітниками авіакомпанії сталася "неприємна розмова", проте вже було пізно", — пояснив Красюк.

Коли до аеропорту прибув представник Генконсульства України, інцидент остаточно вичерпано. Але на Красюк чекає від польських поліцейських та авіакомпанії офіційні вибачення.

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Польща скандал спорт Олександр Усик бокс Олександр Красюк

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