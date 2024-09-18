Задержание Усика в Кракове — Красюк обратился к польским властям

Александр Усик и Александр Красюк. Фото: instagram.com/alex.krassyuk/

Украинский промоутер Александр Красюк рассказал свою версию того, что произошло с Александром Усиком в аэропорту Кракова. Местные правоохранители задержали спортсмена и надели на него наручники.

Красюк на своей странице в Instagram ждет извинений от представителей авиакомпании и полицейских.

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В ночь с 17 на 18 сентября стало известно о том, что Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Позже появилось видео, где полицейские надели на абсолютного чемпиона мира по боксу наручники и увели в неизвестном направлении.

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри. Фото: www.instagram.com/alex.krassyuk/

Красюк рассказал правду об инциденте

Менеджер боксера Александр Красюк выступил с объяснением причины задержания украинского спортсмена. Усик прибыл в Краков после 11 часов путешествия в автомобили. Спортсмен устал во время поездки, но без проблем прошел контроль на рейс авиакомпании RyanAir в Салоники (Греция).

Проблема возникла с другом Усика, которого тоже зовут Александр. В отличие от спортсмена, у него не было приоритетной посадки. Боксер пообещал дождаться товарища в зоне ожидания. Однако сотрудники компании установили состояние "глубокого алкогольного опьянения" и не разрешили пройти на рейс.

Усик попытался выяснить причины такого решение, но сотрудники авиакомпании вызвали полицию. Правоохранители попросили друга боксера пройти с ними, однако Усик заявил, что не полетит без друга. Он попросил вызвать на место инцидента украинских дипломатов.

Полиция пригрозила спортсмену задержанием, и Усик спокойно протянул руки. На него надели наручники, а друг боксера прошел с правоохранителями без них, после чего прошел тест на содержание алкоголя. Красюк сообщил, что результаты оказались эквивалентны одной бутылке пива.

"После этого между полицейскими и сотрудниками авиакомпании произошел "неприятный разговор", однако уже было поздно", — объяснил Красюк.

Когда в аэропорт прибыл представитель Генконсульства Украины, инцидент был окончательно исчерпан. Но Красюк ждет от польских полицейских и авиакомпании официальные извинения.

Напомним, задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента.

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