Луческу назвал Шапаренко и Ваната игроками Динамо, которые сыграют в Серии А

Мирча Луческу. Фото: "Динамо"

Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу считает, что в киевском "Динамо" есть игроки хорошего уровня. Они могут перейти в команды из топовых чемпионатов.

О лучших игроках "Динамо" Луческу рассказал в интервью Corriere dello Sport.

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По словам Луческу, в киевском "Динамо" сейчас Николай Шапаренко и Владислав Ванат соответствуют уровню команд из топовых чемпионатов, в том числе из Серии А.

"Из "Динамо" я выделю Шапаренко и Ваната, форварда 2002 года рождения", — сказал Луческу.

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Луческу тренировал "Динамо" с 2020 по 2023 годы, за которые познакомился с игрой Шапаренко и Ваната.

Шапаренко в этом сезоне провел за "Динамо" девять матчей, где забил два гола и совершил четыре ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 25-летнего игрока в 10 млн евро.

Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Ванат в этом сезоне провел девять игр за "Динамо", где забил три гола и отдал две результативные передачи. "Трансфермаркт" оценивает 22-летнего игрока в 10 млн евро.

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