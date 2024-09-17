Луческу поделился мнением об игре Довбика за Рому

Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о шансах Артема Довбика стать звездой чемпионата Италии по футболу.

Наставник сборной Румынии не сомневается, что украинский форвард добьется успехов в "Роме", сообщает Il Corriere dello Sport.

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Артем Довбик сыграл четыре матча в чемпионате Италии после летнего трансфера из "Жироны". Ему удалось забить дебютный гол в составе "джалоросси" только в минувшие выходные, однако "Рома" пропустила мяч от "Дженоа" в конце поединка и упустила победу.

Артем Довбик в составе "Ромы". Фото: instagram.com/officialasroma/

Что Луческу сказал о Довбике

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу напомнил о том, что несколько раз тренировал Артема Довбика и знает, на что способен 27-летний футболист. Эксперт не сомневается в том, что украинец быстро освоится в новом клубе.

Луческу отметил, что характер и профессионализм Довбика помогут Артему стать частью любой команды. Однако украинцу необходимо время, чтобы привыкнуть к новому чемпионату. Луческу не сомневается в том, что Довбик забьет много голов.

Форвард сборной Украины тренировался вместе с футболистами "Динамо" в начале весны 2022 года. Он поддерживал форму в лагере киевской команды и успел провести несколько тренировок под руководством Луческу.

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