Луческу поділився думкою про гру Довбика за Рому

Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу поділився думкою про шанси Артема Довбика стати зіркою чемпіонату Італії з футболу.

Наставник збірної Румунії не сумнівається, що український форвард досягне успіхів у "Ромі", повідомляє Il Corriere dello Sport.

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Артем Довбик зіграв чотири матчі у чемпіонаті Італії після літнього трансферу з "Жирони". Йому вдалося забити дебютний гол у складі "вовків" лише минулими вихідними, проте "Рома" пропустила м'яч від "Дженоа" наприкінці поєдинку і втратила перемогу.

Артем Довбик у складі "Роми". Фото: instagram.com/officialasroma/

Що Луческу сказав про Довбика

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу нагадав про те, що декілька разів тренував Артема Довбика та знає, на що здатний 27-річний футболіст. Експерт не сумнівається у тому, що українець швидко освоїться у новому клубі.

Луческу зазначив, що характер та професіоналізм Довбика допоможуть Артему стати частиною будь-якої команди. Проте українцю потрібен час, щоб звикнути до нового чемпіонату. Луческу не сумнівається, що Довбик заб'є багато голів.

Форвард збірної України тренувався разом із футболістами "Динамо" на початку весни 2022 року. Він підтримував форму у таборі київської команди та встиг провести кілька тренувань під керівництвом Луческу.

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