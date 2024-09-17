Луческу назвав Шапаренка та Ваната гравцями Динамо, які заграють в Серії А

Мірча Луческу. Фото: "Динамо"

Головний тренер збірної Румунії з футболу Мірча Луческу вважає, що в київському "Динамо" є гравці хорошого рівня. Вони можуть перейти у команди із топових чемпіонатів.

Про найкращих гравців "Динамо" Луческу розповів у інтерв’ю Corriere dello Sport.

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За словами Луческу, у київському "Динамо" наразі Микола Шапаренко та Владислав Ванат відповідають рівню команд з топових чемпіонатів, в тому числі із Серії А.

"З "Динамо" я виділю Шапаренка та Ваната, форварда 2002 року народження", — сказав Луческу.

Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Луческу тренував "Динамо" з 2020 по 2023 роки, за які познайомився з грою Шапаренка та Ваната.

Шапаренко цього сезону провів за "Динамо" дев’ять матчів, де забив два голи та зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 25-річного гравця в 10 млн євро.

Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Ванат у цьому сезоні провів дев’ять ігор за "Динамо", де забив три голи та віддав дві результативні передачі. "Трансфермаркт" оцінює 22-річного гравця в 10 млн євро.

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