Задержание Усика в Кракове — полиция Польши прокомментировала ситуацию

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Укринформ

Украинский боксер Александр Усик во вторник, 17 сентября не смог попасть на рейс из Кракова в Салоники. Это произошло из-за того, авиаперевозчик, компания Ryinair, не допустил на рейс сопровождавшего боксера лицо.

Об этом сообщили спикер Карпатского отдела Пограничной службы Польши Яцек Михаловский и спикер краковского аэропорта "Балице" Наталья Винсе в комментарии "Укринформу".

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"Дело касалось двух граждан Украины. Один из них не был допущен на рейс, а другой сказал, что без него не улетит", — сообщил Михаловский.

Он добавил, что недопущенным было лицо, сопровождавшее известного украинца.

По словам Михаловского, в результате перевозчик не допустил обоих украинцев на рейс. Они лишились статуса пассажиров, но не захотели покинуть зону выхода. Для разрешения ситуации пришлось вызвать отряд пограничников из группы быстрого реагирования.

Как отметил пограничник, на одного из украинцев были одеты наручники, которые были сняты уже возле служебного помещения. По словам Михаловского, оба украинца, несмотря на возбужденное состояние, не сопротивлялись. К ним прибыл украинский консул.

"Задержанные не получили ни одного наказания, а только предупреждения", — констатировал представитель Карпатского отдела Пограничной службы РП.

Такая ситуация — не редкость

Михаловский также уточнил, что такая ситуация не является чем-то исключительным. Такие инциденты случаются в этом аэропорту несколько раз в неделю.

Пограничник также уточнил, что из-за этого инцидента самолет сообщением Краков-Салоники вылетел с часовым опозданием.

Также в комментарии "Укринформ" спикер краковского аэропорта "Балице" Наталья Винсе сообщила, что после этого инцидента украинский боксер вместе с сопровождающим лицом покинули аэропорт и больше на краковский аэродром не возвращались.

Представители Карпатского отдела Пограничной службы РП и аэропорта "Балице" не уточнили, какой была причина недопущения сопровождавшего Усика человека на посадку самолета.

Напомним, Усик записал видеообращение после задержания в аэропорту Польши.

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