Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента arrow

Задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента

18 сентября 2024 13:53
Дмитрий Галушка - Редактор
Задержание Усика в Кракове — полиция Польши прокомментировала ситуацию
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Укринформ
Дмитрий Галушка - Редактор

Украинский боксер Александр Усик во вторник, 17 сентября не смог попасть на рейс из Кракова в Салоники. Это произошло из-за того, авиаперевозчик, компания Ryinair, не допустил на рейс сопровождавшего боксера лицо.

Об этом сообщили спикер Карпатского отдела Пограничной службы Польши Яцек Михаловский и спикер краковского аэропорта "Балице" Наталья Винсе в комментарии "Укринформу".

Читайте также:

Усик не вылетел в Салоники

"Дело касалось двух граждан Украины. Один из них не был допущен на рейс, а другой сказал, что без него не улетит", — сообщил Михаловский.

Он добавил, что недопущенным было лицо, сопровождавшее известного украинца.

По словам Михаловского, в результате перевозчик не допустил обоих украинцев на рейс. Они лишились статуса пассажиров, но не захотели покинуть зону выхода. Для разрешения ситуации пришлось вызвать отряд пограничников из группы быстрого реагирования.

Как отметил пограничник, на одного из украинцев были одеты наручники, которые были сняты уже возле служебного помещения. По словам Михаловского, оба украинца, несмотря на возбужденное состояние, не сопротивлялись. К ним прибыл украинский консул.

"Задержанные не получили ни одного наказания, а только предупреждения", — констатировал представитель Карпатского отдела Пограничной службы РП.

Такая ситуация — не редкость

Михаловский также уточнил, что такая ситуация не является чем-то исключительным. Такие инциденты случаются в этом аэропорту несколько раз в неделю.

Пограничник также уточнил, что из-за этого инцидента самолет сообщением Краков-Салоники вылетел с часовым опозданием.

Также в комментарии "Укринформ" спикер краковского аэропорта "Балице" Наталья Винсе сообщила, что после этого инцидента украинский боксер вместе с сопровождающим лицом покинули аэропорт и больше на краковский аэродром не возвращались.

Представители Карпатского отдела Пограничной службы РП и аэропорта "Балице" не уточнили, какой была причина недопущения сопровождавшего Усика человека на посадку самолета.

Напомним, Усик записал видеообращение после задержания в аэропорту Польши.

Жена футболиста "Шахтера" показала свои формы перед матчем Лиги чемпионов — фото.

Луческу назвал двух игроков "Динамо", готовых играть в топовых чемпионатах.

Договорный матч в чемпионате Украины — какое решение приняли в УАФ.

Девушка звезды "Динамо" осталась без одежды, пытаясь заманить подписчиков.

Польша аэропорты Александр Усик бокс задержание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:32 Отель "Украина" в Киеве продали за 2,5 млрд гривен владельцу киберспортивной команды NAVI

14:29 Мобилизация забронированного — как избежать этого во время визита в ТЦК

14:07 В Минсоцполитики оценили, хватит ли средств на субсидии до конца года

13:57 Доставайте шапки и пуховики — синоптик Диденко предупредила о минусовой температуре

13:56 Южный пока остается — в Верховной Раде провалили голосование о переименовании города

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13:53 Задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

13:38 Легендарный итальянский футболист умер в возрасте 59 лет

13:37 Жизнь без прописки в Украине — на сколько за это могут оштрафовать

13:31 Циклон в Европе — синоптики спрогнозировали, дойдут ли наводнения до Украины

14:32 Отель "Украина" в Киеве продали за 2,5 млрд гривен владельцу киберспортивной команды NAVI

14:29 Мобилизация забронированного — как избежать этого во время визита в ТЦК

14:07 В Минсоцполитики оценили, хватит ли средств на субсидии до конца года

13:57 Доставайте шапки и пуховики — синоптик Диденко предупредила о минусовой температуре

13:56 Южный пока остается — в Верховной Раде провалили голосование о переименовании города

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13:53 Задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента

13:38 Легендарный итальянский футболист умер в возрасте 59 лет

13:37 Жизнь без прописки в Украине — на сколько за это могут оштрафовать

13:31 Циклон в Европе — синоптики спрогнозировали, дойдут ли наводнения до Украины

13:24 Переплата на 10 миллионов — цены на ремонт роддома в Одессе завысили вдвое

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Text

08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
Text

23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Text

21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

Text

21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

Text

20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Text

20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку