Минай не отримав від УАФ доказів нечесної гри у матчі з Нивою

Матч "Миная" та "Ниви". Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Керівництво закарпатського клубу "Минай" запідозрило своїх футболістів у нечесній грі. Це сталося після поразки команди від тернопільської "Ниви".

"Минай" попросив Українську Асоціацію футболу розслідувати цей інцидент, повідомляє "Трибуна".

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У рамках п'ятого туру Першої ліги "Минай" програв "Ниві" з рахунком 0:2. Керівництво закарпатського клубу вважало, що деякі футболісти команди могли бути замішані у нечесній грі.

Футбольний арбітр під час матчу. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Підсумки розслідування

У "Минаї" попросили слідчих УАФ перевірити матч щодо нечесної гри. Серед доказів клубу виявилося те, що букмекерські контори практично не брали ставки на цей поєдинок. Однак інших підозрілих дій довкола матчу не було.

Комітет етики та чесної гри УАФ провів розслідування, але аналіз ситуації не довів, що футболісти "Минаю" могли бути помічені у нечесній грі. Усю зібрану інформацію співробітники служби внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань передали до "Минаї".

Після п'яти зіграних матчів "Минай" посідає шосте місце у групі "А" Першої ліги чемпіонату України з футболу.

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