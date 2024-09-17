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Договорной матч в чемпионате Украины — какое решение приняли в УАФ

17 сентября 2024 21:01
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Минай не получил от УАФ доказательств нечестной игры в матче с Нивой
Матч "Миная" и "Нивы". Фото: instagram.com/minaj_footballclub/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Руководство закарпатского клуба "Минай" заподозрило своих футболистов в нечестной игре. Это произошло после поражения команды от тернопольской "Нивы".

"Минай" попросил Украинскую Ассоциацию футбола расследовать этот инцидент, сообщает "Трибуна". 

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В рамках пятого тура Первой лиги "Минай" проиграл "Ниве" со счетом 0:2. Руководство закарпатского клуба посчитало, что некоторые футболисты команды могли быть замешены в нечестной игре. 

Футбольный арбитр
Футбольный арбитр во время матча. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Итоги расследования 

В "Минае" попросили следователей УАФ проверить матч на предмет нечестной игры. Среди доводов клуба оказалось то, что букмекерские конторы практически не принимали ставки на этот поединок. Однако других подозрительных действий вокруг матча не было. 

Комитет этики и честной игры УАФ провел расследование, но анализ ситуации не доказал, что футболисты "Миная" могли быть замечены в нечестной игре. Всю собранную информацию сотрудники службы внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований передали в "Минай". 

После пяти сыгранных матчей "Минай" занимает шестое место в группе "А" Первой лиги чемпионата Украины по футболу. 

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скандал спорт УАФ футбол Минай

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