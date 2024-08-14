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В украинском футболе произошла вторая тренерская отставка в сезоне — что известно

14 августа 2024 11:38
Валерий Ковалевич - Редактор
Любенович неожиданно ушел в отставку с поста главного тренера Миная
Желько Любенович во время матча. Фото: пресс-служба "Миная"
Валерий Ковалевич - Редактор

Закарпатский футбольный клуб "Минай" остался без главного тренера. Наставник команды Желько Любенович неожиданно подал в отставку вскоре после начала сезона.

Сербский специалист не сумел удержать "Минай" в элитном дивизионе, напоминает Sport.ua.

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"Минай" победил "Скалу 1911" со счетом 3:1 в матче второго раунда Кубка Украины. Этот поединок стал для Желько Любеновича последним во главе закарпатской команды. После игры сербский наставник досрочно ушел в отставку. 

Желько Любенович
Желько Любенович во время поединка. Фото: пресс-служба клуба

Период работы Любеновича в ФК "Минай" 

Молодой тренер возглавил ужгородцев девять месяцев назад. Под его руководством команда неплохо провела весеннюю часть прошлого сезона, но не сумела удержаться в элитном дивизионе. 

"Минай" получил шанс сразу же вернуться в УПЛ благодаря ликвидации "Днепра-1". Однако команда Желько Любеновича проиграла "Турнир четырех" и осталась в Первой лиге. 

Причины отставки Любеновича пока неизвестны. С командой продолжает работать его тренерский штаб. 

Первым тренером, который подал в отставку в начале сезона 2024/2025, стал Виктор Скрипник из "Металлиста 1925". 

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спорт футбол Минай тренер

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