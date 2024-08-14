Любенович неожиданно ушел в отставку с поста главного тренера Миная

Желько Любенович во время матча. Фото: пресс-служба "Миная"

Закарпатский футбольный клуб "Минай" остался без главного тренера. Наставник команды Желько Любенович неожиданно подал в отставку вскоре после начала сезона.

Сербский специалист не сумел удержать "Минай" в элитном дивизионе, напоминает Sport.ua.

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"Минай" победил "Скалу 1911" со счетом 3:1 в матче второго раунда Кубка Украины. Этот поединок стал для Желько Любеновича последним во главе закарпатской команды. После игры сербский наставник досрочно ушел в отставку.

Желько Любенович во время поединка. Фото: пресс-служба клуба

Период работы Любеновича в ФК "Минай"

Молодой тренер возглавил ужгородцев девять месяцев назад. Под его руководством команда неплохо провела весеннюю часть прошлого сезона, но не сумела удержаться в элитном дивизионе.

"Минай" получил шанс сразу же вернуться в УПЛ благодаря ликвидации "Днепра-1". Однако команда Желько Любеновича проиграла "Турнир четырех" и осталась в Первой лиге.

Причины отставки Любеновича пока неизвестны. С командой продолжает работать его тренерский штаб.

Первым тренером, который подал в отставку в начале сезона 2024/2025, стал Виктор Скрипник из "Металлиста 1925".

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