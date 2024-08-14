Любенович несподівано пішов у відставку з посади головного тренера Минаю

Желько Любенович під час матчу. Фото: пресслужба "Миная"

Закарпатський футбольний клуб "Минай" залишився без головного тренера. Наставник команди Желько Любенович зненацька подав у відставку невдовзі після початку сезону.

Сербський фахівець не зумів утримати "Минай" в елітному дивізіоні, нагадує Sport.ua.

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"Минай" переміг "Скелю 1911" з рахунком 3:1 у матчі другого раунду Кубка України. Цей поєдинок став для Желько Любеновича останнім на чолі закарпатської команди. Після гри сербський наставник достроково пішов у відставку.

Желько Любенович під час поєдинку. Фото: пресслужба клубу

Період роботи Любеновича у ФК "Минай"

Молодий тренер очолив ужгородців дев'ять місяців тому. Під його керівництвом команда непогано провела весняну частину минулого сезону, але не зуміла втриматись в елітному дивізіоні.

"Минай" отримав шанс одразу ж повернутися до УПЛ завдяки ліквідації "Дніпра-1". Проте команда Желько Любеновича програла "Турнір чотирьох" та залишилася у Першій лізі.

Причини відставки Любеновича поки що невідомі. З командою продовжує працювати його тренерський штаб.

Першим тренером, який подав у відставку на початку сезону 2024/2025, став Віктор Скрипник із "Металіста 1925".

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