Затримання Усика в Кракові — стала відома причина

Олександр Усик та Сергій Лапін. Фото: instagram.com/serge_lapin/

В інциденті із затриманням українського боксера Олександра Усика в аеропорту Кракова стали відомі нові обставини. Спортсмена не допустили до вильоту разом із директором його команди Сергієм Лапіним.

Боксер заступився за свого друга перед польськими правоохоронцями, повідомляє ESPN.

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У ніч із 17 на 18 вересня стало відомо про те, що Олександра Усика було затримано в одному з польських аеропортів. У мережі з'явилося відео, на якому український спортсмен спілкувався з людьми у формі, які згодом вивели його з приміщення.

Олександр Усик та Сергій Лапін. Фото: instagram.com/serge_lapin/

Деталі інциденту з Усиком

Пізніше сам Олександр на відео прокоментував те, що сталося, і повідомив, що з ним все гаразд. Ситуація знаходиться під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського

Вже під ранок стала відома одна з версій причини, через яку затримали Усика. Разом із боксером виявився директор його команди Сергій Лапін. Українці приїхали автомобілем з Києва до Кракова, а звідти хотів вилетіти на тренувальний збір до Валенсії. Проте польські поліцейські через незрозумілі причини не хотіли пускати на борт літака Лапіна. Усик заступився за друга і заявив, що не полетить без нього. Після цього обох українців затримали з формулюванням про "непридатний для польоту стан".

Нагадаємо, Усик записав відеозвернення після затримання в аеропорту Польщі.

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