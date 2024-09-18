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Задержание Усика с менеджером в Польше — стали известны причины

18 сентября 2024 11:47
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Задержание Усика в Кракове — стала известна причина
Александр Усик и Сергей Лапин. Фото: instagram.com/serge_lapin/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

В инциденте с задержанием украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова стали известны новые обстоятельства. Спортсмена не допустили к вылету вместе с директором его команды Сергеем Лапиным.

Боксер вступился за своего друга перед польскими правоохранителями, сообщает ESPN

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В ночь с 17 на 18 сентября стало известно о том, что Александр Усик был задержан в одном из польских аэропортов. В сети появилось видео, на котором украинский спортсмен общался с людьми в форме, которые затем вывели его из помещения. 

Александр Усик и Сергей Лапин
Александр Усик и Сергей Лапин. Фото: instagram.com/serge_lapin/

Детали инцидента с Усиком 

Позже сам Александр на видео прокомментировал произошедшее и сообщил, что с ним все в порядке. Ситуацию держит на контроле Президент Украины Владимир Зеленский. 

Уже под утро стала известна одна из версий причины, по которой задержали Усика. Вместе с боксером оказался директор его команды Сергей Лапин. Украинцы приехали на автомобиле из Киева в Краков, а оттуда хотел вылететь на тренировочный сбор в Валенсию. Однако польские полицейские по непонятным причинам не хотели пускать на борт самолета Лапина. Усик вступился за друга и заявил, что не полетит без него. После этого обоих украинцев задержали с формулировкой о "непригодном для полета состоянии".  

Напомним, Усик записал видео обращение после задержания в аэропорту Польши. 

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