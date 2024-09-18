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Усик записал видеообращение после задержания в аэропорту Польши

18 сентября 2024 08:57
Катерина Османская - Редактор
Задержание Усика в Польше — боксер записал видеообращение
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram/usykaa
Катерина Османская - Редактор

Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение после задержания в аэропорту в Кракове. Он поблагодарил президента и украинских дипломатов, которые решали этот вопрос.

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Instagram.

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Обращение Усика после задержания

В своем видеообращении Усик сказал, что он уже свободен и все хорошо, просто произошли некоторые недоразумения. В то же время он поблагодарил президента и дипломатов, которые помогли выяснить все обстоятельства. 

"Я хочу поблагодарить украинскую делегацию и посла Украины в Польше. Лично президенту нашему, который очень сильно переживал за это и лично решал этот вопрос. Владимир Александрович, спасибо", — подчеркнул боксер.

Также он шутливо добавил, что он свободен и "короновать его не надо".

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига в своем Twitter (X) написал, что по поручению Зеленского, украинская сторона немедленно отреагировала на задержание Усика и способствовала его освобождению.

"Детали мне сообщил наш Генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне", — подчеркнул министр.

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Скриншот сообщения Андрея Сибиги

Что предшествовало

Вечером 17 сентября Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова.

Что стало причиной ареста, неизвестно. При этом отметим, что спустя совсем небольшой промежуток времени жена боксера Екатерина Усик в своих соцсетях сообщила, что "все хорошо, ничего криминального". Она добавила, что позже Александр Усик все объяснит.

В МИД Украины были недовольны такими действиями польской стороны и заявили, что украинская сторона категорически не воспринимает такое отношение к своему гражданину и чемпиону, которое было продемонстрировано на видео.

Незадолго, уже ночью 18 сентября, Зеленский сообщил, что Усика уже отпустили и он провел с ним телефонный разговор. Президент рассказал, что поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

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Польша Александр Усик Украина бокс задержание

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