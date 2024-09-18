Зеленський заявив, що боксера Олександра Усика відпустили

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В аеропорту Кракова ввечері 17 вересня заарештували чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Президент України Володимир Зеленський вже провів з ним розмову та зазначив, що боксера відпустили.

Про це голова держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона", — наголосив президент.

Зеленський розповів, що доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує", — додав український президент.

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