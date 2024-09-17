Усика арестовали в аэропорту Кракова 17 сентября

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Украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Это произошло вечером 17 сентября.

Об этом сообщает украинский спортсмен и народный депутат Украины Жан Беленюк.

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"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", — написал он в своем Telegram-канале в 22:53.

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