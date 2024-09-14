Александр Усик заявил, что станет министром спорта Украины

Александр Усик. Фото: скриншот

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет стать министром спорта Украины. По его словам, он хочет работать с детьми ради спортивного будущего нашей страны.

Об этом Усик рассказал в интервью на канале Kanał Sportowy.

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Усик хочет стать министром спорта

В интервью украинский боксер перечислил вещи, которые важны для того, чтобы в дальнейшем развивать спорт в Украине. Он хочет стать министром спорта, чтобы научить молодых спортсменов и передать им свой опыт и навыки.

"Психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, кто что скажет. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми для того, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал бы министром спорта, и я стану им", — сказал он.

Известно, что 21 декабря в Саудовской Аравии Усик проведет второе сражение с британским боксером Тайсоном Фьюри. В первой встрече Александр одолел Фьюри и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

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