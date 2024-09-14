Олександр Усик заявив, що стане міністром спорту України

Олександр Усик. Фото: скриншот

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче стати міністром спорту України. За його словами, він хоче працювати з дітьми задля спортивного майбутнього нашої країни.

Про це Усик розповів у інтервʼю на каналі Kanał Sportowy.

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Усик хоче стати міністром спорту

У інтервʼю український боксер перелічив речі, які є важливими для того, що надалі розвивати спорт в Україні. Він хоче стати міністром спорту, щоб навчити молодих спортсменів та передати їм свій досвід та навички.

"Психологія, здоровий спосіб життя, думати свою головою, а не слухати хто що скаже. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяких речам, які можу я. Я б задоволенням став би міністром спорту і я стану ним", — сказав він.

Відомо, що 21 грудня в Саудівській Аравії Усик проведе другий бій із британським боксером Тайсоном Ф’юрі. У першій зустрічі Олександр здолав Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном у хевівейті.

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