Олександр Усик заявив, що стане міністром спорту України

Усик пояснив, чому планує стати міністром спорту України
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче стати міністром спорту України. За його словами, він хоче працювати з дітьми задля спортивного майбутнього нашої країни.
Про це Усик розповів у інтервʼю на каналі Kanał Sportowy.
Усик хоче стати міністром спорту
У інтервʼю український боксер перелічив речі, які є важливими для того, що надалі розвивати спорт в Україні. Він хоче стати міністром спорту, щоб навчити молодих спортсменів та передати їм свій досвід та навички.
"Психологія, здоровий спосіб життя, думати свою головою, а не слухати хто що скаже. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяких речам, які можу я. Я б задоволенням став би міністром спорту і я стану ним", — сказав він.
Відомо, що 21 грудня в Саудівській Аравії Усик проведе другий бій із британським боксером Тайсоном Ф’юрі. У першій зустрічі Олександр здолав Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном у хевівейті.
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