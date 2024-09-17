Усика заарештували в аеропорту Кракова 17 вересня

Боксер Олександр Усик. Фото: Instagram Usyk Aleksandr

Українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Це сталося ввечері, 17 вересня.

Про це повідомляє український спортсмен та народний депутат України Жан Беленюк.

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"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються", — написав він у своєму Telegram-каналі о 22:53.

Що стало причиною арешту, невідомо. При цьому зазначимо, що через зовсім невеликий проміжок часу, дружина боксера Катерина Усик у своїх соцмережах повідомила, що "все добре, нічого кримінального". Вона додала, що пізніше Олександр Усик усе пояснить.

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