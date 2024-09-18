Зеленский заявил, что боксера Александра Усика отпустили

Зеленский сообщил, что Усика отпустили
В аэропорту Кракова вечером 17 сентября был арестован чемпион мира по боксу Александр Усик. Президент Украины Владимир Зеленский уже провел с ним разговор и отметил, что боксера отпустили.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
После ареста Усика отпустили
"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону", — подчеркнул президент.
Зеленский рассказал, что поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.
"Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", — добавил украинский президент.
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