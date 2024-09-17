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МЗС України відреагувало на арешт Усика в аеропорту Кракова

17 вересня 2024 23:52
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Арешт Усика у Кракові — МЗС України відреагувало
Усика заарештували у Кракові. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Чемпіона з боксу Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова, про що стало відомо ввечері 17 вересня. Генеральний консул України в Кракові вже виїхав на місце події для з'ясування обставин.

Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий в коментарі РБК-Україна.

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Зокрема, Тихий заявив, що українська сторона категорично не сприймає таке ставлення до свого громадянина та чемпіона, яке було продемонстровано на відео.

"На доручення міністра Андрія Сибіги, Генконсул України в Кракові вже терміново виїхав до аеропорту для з'ясування обставин ситуації", — розповів представник МЗС.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже звернувся до свого польського колеги, щоб вирішити цю ситуацію у негайному порядку.

"Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням", — зазначив Тихий.

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