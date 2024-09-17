Арест Усика в Кракове — МИД Украины отреагировало

Усика был арестован в Кракове. Фото: скриншот

Чемпион по боксу Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова, о чем стало известно вечером 17 сентября. Генеральный консул Украины в Кракове уже выехал на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

Реакция МИД Украины на арест Усика

В частности, Тихий заявил, что украинская сторона категорически не воспринимает такое отношение к своему гражданину и чемпиону, которое было продемонстрировано на видео.

"По поручению министра Андрея Сибиги, Генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации", — рассказал представитель МИД.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге, чтобы разрешить эту ситуацию в немедленном порядке.

"Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", — отметил Тихий.

Напомним, девушка звезды "Динамо" осталась без одежды, пытаясь заманить подписчиков.

Мудрик может перейти в клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник сборной Украины получил тяжелую травму.

Вацко назвал нового Забарного в киевском "Динамо"

Жена Лунина разделась на камеру после того, как вратарь подписал контракт с "Реалом".