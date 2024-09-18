Затримання Усика в Польщі — боксер записав відеозвернення

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram/usykaa

Український боксер Олександр Усик записав відеозвернення після затримання в аеропорту у Кракові. Він подякував президенту та українським дипломатам, які розв'язували це питання.

Відповідне звернення він опублікував у своєму Instagram.

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Звернення Усика після затримання

У своєму відеозверненні Усик сказав, що він вже вільний і наразі все добре, просто сталися деякі непорозуміння. Водночас він подякував президенту та дипломатам, які допомогли з'ясувати всі обставини.

"Я хочу подякувати українській делегації і послу України в Польщі. Особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це й особисто розв'язував це питання. Володимир Олександрович, дякую", — наголосив боксер.

Також він жартівливо додав, що він вільний і "коронувати його не треба".

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своєму Twitter (X) написав, що за дорученням Зеленського, українська сторона негайно відреагувала на затримання Усика та сприяла його звільненню.

"Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", — наголосив міністр.

Скриншот допису Андрія Сибіги

Що передувало

Ввечері 17 вересня Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова.

Що стало причиною арешту, невідомо. При цьому зазначимо, що через зовсім невеликий проміжок часу дружина боксера Катерина Усик у своїх соцмережах повідомила, що "все добре, нічого кримінального". Вона додала, що пізніше Олександр Усик усе пояснить.

У МЗС України були незадоволені такими діями польської сторони і заявили, українська сторона категорично не сприймає таке ставлення до свого громадянина та чемпіона, яке було продемонстровано на відео.

Незадовго, вже вночі 18 вересня, Зеленський повідомив, що Усика вже відпустили і він провів з ним телефонну розмову. Президент розповів, що доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

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