Арешт Усика у Кракові — дружина повідомила, що все добре

Дружина Усіка заявила, що все добре і боксер пізніше пояснить своє затримання
Чемпіона світу з боксу Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова увечері, 17 вересня. Але нічого кримінального немає, боксер пізніше сам усе пояснить.
Про у своїх соцмережах повідомила дружина спортсмена Катерина Усик.
Вусик пояснить свій арешт
"Все нормально, все добре. Пізніше Олександр все пояснить. Нічого кримінального", — написала вона у соцмережах, зокрема, в Instagram.
Зазначимо, що спочатку про те, що сталося, повідомив український спортсмен і народний депутат Жан Беленюк. Пізніше він повідомив, що Усіка мають відпустити.
Через деякий час президент України Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з Олександром Усиком у той час, коли його було затримано. Наразі його вже відпустили.
Голові МЗС України Андрію Сибігу та голові українського МВС Ігорю Клименку доручено розібратися в тому, що сталося.
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