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Жена Усика заявила, что все хорошо и боксер позже объяснит свое задержание

18 сентября 2024 00:35
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Арест Усика в Кракове — жена сообщила, что все хорошо
Срочная новость
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Чемпиона мира по боксу Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова вечером, 17 сентября. Но ничего криминального нет, боксер позже сам все объяснит.

Об в своих соцсетях сообщила жена спортсмена Екатерина Усик.

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"Все нормально, все хорошо. Позже Александр все объяснит. Ничего криминального", — написала она в соцсетях, в частности, в Instagram.

Отметим, что изначально о случившемся сообщил украинский спортсмен и народной депутат Жан Беленюк. Позже, он сообщил, что Усика должны отпустить.

Через некоторое время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с Александр Усиком в то время, когда он был задержан. По состоянию на сейчас его уже отпустили.

Главе МИД Украины Андрею Сибиге и главе украинского МВД Игорю Клименко поручено разобраться в случившемся.

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