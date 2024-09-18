Арест Усика в Кракове — жена сообщила, что все хорошо

Жена Усика заявила, что все хорошо и боксер позже объяснит свое задержание
Чемпиона мира по боксу Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова вечером, 17 сентября. Но ничего криминального нет, боксер позже сам все объяснит.
Об в своих соцсетях сообщила жена спортсмена Екатерина Усик.
Усик объяснит свой арест
"Все нормально, все хорошо. Позже Александр все объяснит. Ничего криминального", — написала она в соцсетях, в частности, в Instagram.
Отметим, что изначально о случившемся сообщил украинский спортсмен и народной депутат Жан Беленюк. Позже, он сообщил, что Усика должны отпустить.
Через некоторое время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с Александр Усиком в то время, когда он был задержан. По состоянию на сейчас его уже отпустили.
Главе МИД Украины Андрею Сибиге и главе украинского МВД Игорю Клименко поручено разобраться в случившемся.
Напомним, девушка звезды "Динамо" осталась без одежды, пытаясь заманить подписчиков — фото.
Мудрик может перейти в клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов.
Защитник сборной Украины получил тяжелую травму.
Вацко назвал нового Забарного в киевском "Динамо".
Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с "Реалом".
Читайте Новини.LIVE!