Усик прокоментував свій арешт

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Чемпіона світу з боксу Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова (Польща) ввечері, 17 вересня. Наразі боксера відпустили, а затримка виявилася непорозумінням.

Про це Усик повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки не зважаючи на зріст, вагу, розмах рік і регалії", — написав він.

Зазначимо, що о 22:53 про затримку боксера повідомив спортсмен та народний депутат України Жан Беленюк.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Усиком, коли він був затриманий. І підтвердив, що його вже відпустили.

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