Усик прокомментировал свой арест

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Чемпион мира по боксу Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова (Польша) вечером, 17 сентября. Пока боксера отпустили, а задержка оказалась недоразумением.

Об этом Усик сообщил на своей странице в Instagram.

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"Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рек и регалии", — написал он.

Отметим, что в 22.53 о задержке боксера сообщил спортсмен и народный депутат Украины Жан Беленюк.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с Усиком, когда он был задержан. И подтвердил, что его уже отпустили.

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