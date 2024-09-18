Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Затримання Усика у Кракові — польські прикордонники повідомили деталі інциденту arrow

Затримання Усика у Кракові — польські прикордонники повідомили деталі інциденту

18 вересня 2024 13:53
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Затримання Усика у Кракові 17 серпня — поліція Польщі прокоментувала ситуацію
Український боксер Олександр Усик. Фото: Укрінформ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Український боксер Олександр Усик у вівторок, 17 вересня не зміг потрапити на рейс із Кракова до Салонік. Це сталося через те, авіаперевізник, компанія Ryinair, не допустив на рейс особу, яка його супроводжувала боксера.

Про це повідомили речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський і речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе в коментарі "Укрінформу".

Читайте також:

Усик не вилетів у Салоніки

"Справа стосувалася двох громадян України. Один з них не був допущений на рейс, а інший сказав, що без нього не полетить", — повідомив Міхаловський.

Він додав, що недопущеною була особа, яка супроводжувала відомого українця.

За словами Міхаловського, в результаті перевізник не допустив обох українців на рейс. Вони втратили статус пасажирів, але не захотіли залишити зону виходу. Для розв'язання ситуації довелося викликати загін прикордонників з групи швидкого реагування.

Як зазначив прикордонник, на одного з українців було одягнуто кайданки, які були зняті вже біля службового приміщення. За словами Міхаловського, обидва українці, попри збуджений стан, не чинили опору. До них прибув український консул.

"Затримані не отримали жодного покарання, а лише попередження",— констатував речник Карпатського відділу Прикордонної служби РП.

Така ситуація — не рідкість

Міхаловський також уточнив, що така ситуація не є чимось винятковим. Такі інциденти трапляються в цьому аеропорту кілька разів на тиждень.

Прикордонник також уточнив, що через цей інцидент літак сполученням Краків-Салонікі вилетів з годинним запізненням.

Також у коментарі "Укрінформ" речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе повідомила, що після цього інциденту український боксер разом із супроводжуючою особою залишили аеропорт і більше на краківське летовище не поверталися.

Речники Карпатського відділу Прикордонної служби РП й аеропорту "Баліце" не уточнили, якою була причина недопущення людини, яка супроводжувала Усика, на посадку літака.

Нагадаємо, Усик записав відеозвернення після затримання в аеропорту Польщі. 

Дружина футболіста "Шахтаря" показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото. 

Луческу назвав двох гравців "Динамо", які готові грати у топових чемпіонатах. 

Договірний матч у чемпіонаті України — яке рішення ухвалили в УАФ

Дівчина зірки "Динамо" залишилася без одягу, намагаючись заманити підписників.

Польща аеропорти Олександр Усик бокс затримання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:59 Діти загиблих військових в Одесі отримуватимуть щорічну допомогу — подробиці

14:55 На в'їзді до Румунії спіймали ухилянта, який сподівався заховатися у багажнику

14:45 Яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону — пояснення адвоката

14:40 Атака БпЛА на Торопець — через детонацію на складі боєприпасів стався землетрус

14:35 Шахтар відмовився від звичної форми заради матчу з італійцями у Лізі чемпіонів

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:34 У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації — хто ще може отримати кошти

14:32 Готель "Україна" у Києві продали за 2,5 млрд гривень власнику кіберспортивної команди NAVI

14:29 Мобілізація заброньованого — як уникнути цього під час візиту до ТЦК

14:27 Одеська міськрада продала елітну землю в Аркадії за смішною ціною

14:07 У Мінсоцполітики оцінили, чи вистачить коштів на субсидії до кінця року

14:59 Діти загиблих військових в Одесі отримуватимуть щорічну допомогу — подробиці

14:55 На в'їзді до Румунії спіймали ухилянта, який сподівався заховатися у багажнику

14:45 Яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону — пояснення адвоката

14:40 Атака БпЛА на Торопець — через детонацію на складі боєприпасів стався землетрус

14:35 Шахтар відмовився від звичної форми заради матчу з італійцями у Лізі чемпіонів

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:34 У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації — хто ще може отримати кошти

14:32 Готель "Україна" у Києві продали за 2,5 млрд гривень власнику кіберспортивної команди NAVI

14:29 Мобілізація заброньованого — як уникнути цього під час візиту до ТЦК

14:27 Одеська міськрада продала елітну землю в Аркадії за смішною ціною

14:07 У Мінсоцполітики оцінили, чи вистачить коштів на субсидії до кінця року

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку