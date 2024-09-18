Затримання Усика у Кракові 17 серпня — поліція Польщі прокоментувала ситуацію

Український боксер Олександр Усик. Фото: Укрінформ

Український боксер Олександр Усик у вівторок, 17 вересня не зміг потрапити на рейс із Кракова до Салонік. Це сталося через те, авіаперевізник, компанія Ryinair, не допустив на рейс особу, яка його супроводжувала боксера.

Про це повідомили речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський і речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе в коментарі "Укрінформу".

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"Справа стосувалася двох громадян України. Один з них не був допущений на рейс, а інший сказав, що без нього не полетить", — повідомив Міхаловський.

Він додав, що недопущеною була особа, яка супроводжувала відомого українця.

За словами Міхаловського, в результаті перевізник не допустив обох українців на рейс. Вони втратили статус пасажирів, але не захотіли залишити зону виходу. Для розв'язання ситуації довелося викликати загін прикордонників з групи швидкого реагування.

Як зазначив прикордонник, на одного з українців було одягнуто кайданки, які були зняті вже біля службового приміщення. За словами Міхаловського, обидва українці, попри збуджений стан, не чинили опору. До них прибув український консул.

"Затримані не отримали жодного покарання, а лише попередження",— констатував речник Карпатського відділу Прикордонної служби РП.

Така ситуація — не рідкість

Міхаловський також уточнив, що така ситуація не є чимось винятковим. Такі інциденти трапляються в цьому аеропорту кілька разів на тиждень.

Прикордонник також уточнив, що через цей інцидент літак сполученням Краків-Салонікі вилетів з годинним запізненням.

Також у коментарі "Укрінформ" речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе повідомила, що після цього інциденту український боксер разом із супроводжуючою особою залишили аеропорт і більше на краківське летовище не поверталися.

Речники Карпатського відділу Прикордонної служби РП й аеропорту "Баліце" не уточнили, якою була причина недопущення людини, яка супроводжувала Усика, на посадку літака.

Нагадаємо, Усик записав відеозвернення після затримання в аеропорту Польщі.

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