Лучший футболист ЧМ-1990 Скиллачи умер в Италии из-за рака

Итальянский футболист Сальваторе Скиллачи. Фото: instagram.com/totogoal90/

В Италии скончался бывший футболист "Ювентуса", "Интера" и "Скуадры Адзурры" Сальваторе Скиллачи. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 1990 года ушел из жизни в окружении семьи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В ночь на среду, 18 сентября, в Италии скончался лучший футболист Кубка Мира 1990 года Сальваторе Скиллачи. Он несколько лет боролся с раком прямой кишки, перенес ремиссию, но проиграл борьбу опасному заболеванию.

Сальваторе Скиллачи (слева) во время матча. Фото: Reuters/

Что известно о Скиллачи

Состояние здоровья 59-летнего бывшего футболиста ухудшилось за сутки до его смерти. Скиллачи госпитализировали в один из лучших госпиталей в Италии. Врачам удалось стабилизировать Сальваторе, однако ночь ему стало плохо. Медики уже не смогли ничего сделать.

Скиллачи завершил карьеру еще в 1997 году. Он выступал за "Ювентус" и "Интер", с обеими командами выиграл Кубок УЕФА. На чемпионате мира 1990 года Сальваторе стал лучшим футболистом и главным бомбардиром с шестью голами. На том Кубке Мира сборная Италии завоевала бронзовые награды.

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