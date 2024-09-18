Лучший футболист ЧМ-1990 Скиллачи умер в Италии из-за рака

Легендарный итальянский футболист умер в возрасте 59 лет
В Италии скончался бывший футболист "Ювентуса", "Интера" и "Скуадры Адзурры" Сальваторе Скиллачи. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью.
Лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 1990 года ушел из жизни в окружении семьи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В ночь на среду, 18 сентября, в Италии скончался лучший футболист Кубка Мира 1990 года Сальваторе Скиллачи. Он несколько лет боролся с раком прямой кишки, перенес ремиссию, но проиграл борьбу опасному заболеванию.
Что известно о Скиллачи
Состояние здоровья 59-летнего бывшего футболиста ухудшилось за сутки до его смерти. Скиллачи госпитализировали в один из лучших госпиталей в Италии. Врачам удалось стабилизировать Сальваторе, однако ночь ему стало плохо. Медики уже не смогли ничего сделать.
Скиллачи завершил карьеру еще в 1997 году. Он выступал за "Ювентус" и "Интер", с обеими командами выиграл Кубок УЕФА. На чемпионате мира 1990 года Сальваторе стал лучшим футболистом и главным бомбардиром с шестью голами. На том Кубке Мира сборная Италии завоевала бронзовые награды.
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