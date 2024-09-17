Умер 25-летний украинский боксер Аркадий Карцан, чемпион Украины

Аркадий Карцан. Фото: ФБУ

В мире украинского бокса произошла большая потеря. Ушел из жизни действующий боксер сборной Украины Аркадий Карцан.

О смерти спортсмена сообщила Федерация бокса Украины.

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По информации ФБУ, сердце 25-летнего Карцана перестало биться после трех дней в коме. При этом причина смерти боксера не сообщается.

В январе этого года у Карцана произошел нервный срыв, из-за которого он не смог выступить за сборную Украины на турнире в венгерском Дебрецене. Тогда под вопросом была его спортивная карьера.

В любительском боксе Карцан выступал за Хмельницкую область, за клуб "Авангард". Он много раз выигрывал чемпионат Украины, а среди взрослых последняя его победа была в 2023 году.

Также в 2023 году в качестве первого номера сборной в весе до 92 кг Карцан представлял Украину на Европейских играх.

"Три дня Аркадий находился в коме и сегодня стало известно, что его сердце остановилось в 25-летнем возрасте. Такой жажды победы, которую было у этого парня, не найти, он мечтал стать олимпийским чемпионом и много ради этого работал. Боксерская семья выражает свои искренние соболезнования семье Аркадия! Почивай с миром, чемпион! Мы всегда будем тебя помнить!" — говорится в сообщении ФБУ.

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