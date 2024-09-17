Помер 25-річний український боксер Аркадій Карцан, який був чемпіоном України

Аркадій Карцан. Фото: ФБУ

У світі українського боксу сталася велика втрата. Пішов з життя чинний боксер збірної України Аркадій Карцан.

Про смерть спортсмена повідомила Федерація боксу України.

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За інформацією ФБУ, серце 25-річного Карцана перестало битися після трьох днів у комі. При цьому, причина смерті боксера не повідомляється.

У січні цього року у Карцана стався нервовий зрив, через який він не зміг виступити за збірну України на турнірі в угорському Дебрецені. Тоді під питанням була його спортивна кар’єра.

В аматорському боксі Карцан виступав за Хмельницьку область, за клуб "Авангард". Він багато разів вигравав чемпіонати України, а серед дорослих остання його перемога була у 2023 році.

Також у 2023 році у якості першого номера збірної у вазі до 92 кг Карцан представляв Україну на Європейських іграх.

"Три дні Аркадій перебував у комі і сьогодні стало відомо, що його серце зупинилося у 25-річному віці.

Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював.

Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія!

Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!", — йдеться в повідомленні ФБУ.

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