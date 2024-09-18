Найкращий футболіст ЧС-1990 Скіллачі помер в Італії через рак

Італійський футболіст Сальваторе Скіллачі. Фото: instagram.com/totogoal90/

В Італії помер колишній футболіст "Ювентуса", "Інтера" та "Скуадри Адзурри" Сальваторе Скіллачі. Останні роки він боровся з тяжкою хворобою.

Найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1990 року пішов із життя в оточенні родини, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Читайте також:

У ніч на середу, 18 вересня, в Італії помер найкращий футболіст Кубка Світу 1990 року Сальваторе Скіллачі. Він декілька років боровся з раком прямої кишки, переніс ремісію, але програв боротьбу небезпечному захворюванню.

Сальваторе Скіллачі (ліворуч) під час матчу. Фото: Reuters/

Що відомо про Скіллачі

Стан здоров'я 59-річного колишнього футболіста погіршився добу до його смерті. Скіллачі госпіталізували до одного з найкращих шпиталів в Італії. Лікарям вдалося стабілізувати Сальваторе, проте ніч йому погано. Медики вже не змогли нічого вдіяти.

Скіллачі завершив кар'єру ще 1997 року. Він виступав за "Ювентус" та "Інтер", з обома командами виграв Кубок УЄФА. На чемпіонаті світу 1990 року Сальваторе став найкращим футболістом та головним бомбардиром із шістьма голами. На тому Кубку Світу збірна Італії здобула бронзові нагороди.

Нагадаємо, Усик записав відеозвернення після затримання в аеропорту Польщі.

Дружина футболіста "Шахтаря" показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото.

Луческу назвав двох гравців "Динамо", які готові грати у топових чемпіонатах.

Договірний матч у чемпіонаті України — яке рішення ухвалили в УАФ.

Дівчина зірки "Динамо" залишилася без одягу, намагаючись заманити підписників.