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Легендарний італійський футболіст помер у віці 59 років

18 вересня 2024 13:38
Сергій Романчук - Редактор
Найкращий футболіст ЧС-1990 Скіллачі помер в Італії через рак
Італійський футболіст Сальваторе Скіллачі. Фото: instagram.com/totogoal90/
Сергій Романчук - Редактор

В Італії помер колишній футболіст "Ювентуса", "Інтера" та "Скуадри Адзурри" Сальваторе Скіллачі. Останні роки він боровся з тяжкою хворобою.

Найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1990 року пішов із життя в оточенні родини, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У ніч на середу, 18 вересня, в Італії помер найкращий футболіст Кубка Світу 1990 року Сальваторе Скіллачі. Він декілька років боровся з раком прямої кишки, переніс ремісію, але програв боротьбу небезпечному захворюванню.

Сальваторе Скілаччі
Сальваторе Скіллачі (ліворуч) під час матчу. Фото: Reuters/

Що відомо про Скіллачі

Стан здоров'я 59-річного колишнього футболіста погіршився добу до його смерті. Скіллачі госпіталізували до одного з найкращих шпиталів в Італії. Лікарям вдалося стабілізувати Сальваторе, проте ніч йому погано. Медики вже не змогли нічого вдіяти.

Скіллачі завершив кар'єру ще 1997 року. Він виступав за "Ювентус" та "Інтер", з обома командами виграв Кубок УЄФА. На чемпіонаті світу 1990 року Сальваторе став найкращим футболістом та головним бомбардиром із шістьма голами. На тому Кубку Світу збірна Італії здобула бронзові нагороди.

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спорт футбол Ювентус Інтер Збірна Італії з футболу

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