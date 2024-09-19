Шовковський розкритикував одного з новачків Динамо

Олександр Шовковський перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський готує команду до першого туру основного етапу Ліги Європи. Українські футболісти зіграють у Німеччині з римським "Лаціо".

Шовковський оцінив гру одного із новачків команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

"Динамо" обіграло полтавську "Ворсклу" (3:1) у чемпіонаті України та очолило турнірну таблицю УПЛ. У цьому матчі взяв участь Браян Себальос, чий дебют уболівальники київської команди вже давно чекали.

Браян Себальос та Олександр Караваєв. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав про Себальоса

Наставник київського "Динамо" вважає 23-річного колумбійського захисника кваліфікованим гравцем, якому поки що не вистачає досвіду для того, щоб продемонструвати свої найкращі якості.

Браян Себальос залишає поле через травму. Фото: пресслужба "Динамо"

Шовковський заявив, що Себальосу деякий час буде складно у "Динамо", оскільки від гравців київського клубу вимагають повної самовіддачі у кожному матчі. Також тренер розповів, що колумбієць грає не так швидко, як більшість футболістів із Південної Америки. У "Динамо" працюють над тим, щоб усунути цю проблему.

Нагадаємо, Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер.

Красюк розкрив правду, чому Усика затримали у Польщі.

"Арсенал" знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії.

Затримання Усика у Кракові — польські прикордонники повідомили деталі інциденту.

Дружина футболіста "Шахтаря" показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото.