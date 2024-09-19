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Шовковский раскритиковал одного из новичков Динамо — о ком речь

19 сентября 2024 17:42
Сергей Романчук - Редактор
Шовковский раскритиковал одного из новичков Динамо
Александр Шовковский перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Сергей Романчук - Редактор

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский готовит команду к первому тура основного этапа Лиги Европы. Украинские футболисты сыграют в Германии с римским "Лацио".

Шовковский оценил игру одного из новичков команды, сообщает официальный сайт клуба. 

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"Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" (3:1) в чемпионате Украины и возглавило турнирную таблицу УПЛ. В этом матче принял участие Брайан Себальос, чей дебют болельщики киевской команды уже давно ждали. 

Брайан Себальос
Брайан Себальос и Александр Караваев. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал о Себальосе 

Наставник киевского "Динамо" считает 23-летнего колумбийского защитника квалифицированным игроком, которому пока не хватает опыта для того, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. 

Брайан Себальос
Брайан Себальос покидает поле из-за травмы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский заявил, что Себальосу некоторое время будет сложно в "Динамо", поскольку от игроков киевского клуба требуют полной самоотдачи в каждом матче. Также тренер рассказал, что колумбиец играет не так быстро, как большинство футболистов из Южной Америки. В "Динамо" работают над тем, чтобы устранить эту проблему. 

Напомним, Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер. 

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спорт футбол Динамо Александр Шовковский Брайан Себальос

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