Шовковский раскритиковал одного из новичков Динамо

Александр Шовковский перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский готовит команду к первому тура основного этапа Лиги Европы. Украинские футболисты сыграют в Германии с римским "Лацио".

Шовковский оценил игру одного из новичков команды, сообщает официальный сайт клуба.

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"Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" (3:1) в чемпионате Украины и возглавило турнирную таблицу УПЛ. В этом матче принял участие Брайан Себальос, чей дебют болельщики киевской команды уже давно ждали.

Брайан Себальос и Александр Караваев. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал о Себальосе

Наставник киевского "Динамо" считает 23-летнего колумбийского защитника квалифицированным игроком, которому пока не хватает опыта для того, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества.

Брайан Себальос покидает поле из-за травмы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский заявил, что Себальосу некоторое время будет сложно в "Динамо", поскольку от игроков киевского клуба требуют полной самоотдачи в каждом матче. Также тренер рассказал, что колумбиец играет не так быстро, как большинство футболистов из Южной Америки. В "Динамо" работают над тем, чтобы устранить эту проблему.

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