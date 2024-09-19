Владимир Кличко стал героем видео в поддержку Динамо Киев

Владимир Кличко в Гамбурге. Фото: скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Киевское "Динамо" готовится к матчу первого тура основного этапа Лиги Европы. Первым соперником украинской команды станет римский "Лацио".

Незадолго до еврокубкового поединка "Динамо" объявило на своей странице в Instagram о сотрудничестве с известным спортсменом.

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"Динамо" оказалось в основном турнире Лиги Европы после того, как не сумело обыграть австрийский "РБ Зальцбург" в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Киевский клуб будет играть свои номинально домашние еврокубковые матчи в Германии на стадионе местного "Гамбурга".

Владимир Кличко в форме "Динамо". Фото: скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Кличко поддержал "Динамо"

Незадолго до первого тура Лиги Европы киевский клуб объявил о сотрудничестве с чемпионом Олимпиады-1996 Владимиром Кличко. Украинский боксер стал главной звездой промо ролика, в котором он провел тренировку на стадионе "Гамбурга" в форме "Динамо".

"Владимир Кличко стал послом ФК "Динамо" Киев. Рассчитываем на мощную поддержку своих фанатов в Германии и уверены, что объединение усилий с таким легендарным спортсменом, как Владимир Кличко, поможет команде достичь новых высот в еврокубках", — гласит сообщение "Динамо".

Поединок киевской команды с "Лацио" состоится в среду, 25 сентября.

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