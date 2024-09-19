Мудрик готовится уйти из Челси в команду бывшего тренера Шахтера

Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер
Футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик может снова поработать под руководством бывшего тренера "Шахтера". На молодого вингера претендует французский клуб.
"Челси" готов отдать Мудрика в аренду, чтобы украинец получал больше игровой практики, сообщает TEAMtalk.
Михаил Мудрик не смог выиграть конкуренцию за право выходить на поле в основном составе "Челси" в начале сезона 2024/2025. Украинский футболист суммарно отыграл за "синих" только 80 минут.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска утверждает, что рассчитывает на игрока, которого клуб заявил во все турниры со своим участием. Однако количество игровых минут вингера уменьшается с каждой неделей.
Аренда Мудрика в другую команду
К украинцу проявляют интерес другие клубы. "Челси" готов отдать Мудрика в аренду, но речь идет не о командах из английской Премьер-лиги. Однако Михаил может попробовать силы в чемпионате Франции. Главный тренер местного "Марселя" Роберто Де Дзерби, который уже тренировал украинца в "Шахтере", мечтает взять его в аренду уже в зимнее трансферное окно-2025.
Провансальская команда набрала 10 баллов в первых четырех матчах сезона, однако Де Дзерби хочет усилить состав "Марселя" зимой. Он попросил руководство клуба договориться с "Челси" об аренде Мудрика.
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