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Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер

19 сентября 2024 11:10
Сергей Романчук - Редактор
Мудрик готовится уйти из Челси в команду бывшего тренера Шахтера
Михаил Мудрик после матча. Фото: Reuters/David Klein
Сергей Романчук - Редактор

Футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик может снова поработать под руководством бывшего тренера "Шахтера". На молодого вингера претендует французский клуб. 

"Челси" готов отдать Мудрика в аренду, чтобы украинец получал больше игровой практики, сообщает TEAMtalk

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Михаил Мудрик не смог выиграть конкуренцию за право выходить на поле в основном составе "Челси" в начале сезона 2024/2025. Украинский футболист суммарно отыграл за "синих" только 80 минут. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: Reuters/David W Cerny

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска утверждает, что рассчитывает на игрока, которого клуб заявил во все турниры со своим участием. Однако количество игровых минут вингера уменьшается с каждой неделей. 

Аренда Мудрика в другую команду 

К украинцу проявляют интерес другие клубы. "Челси" готов отдать Мудрика в аренду, но речь идет не о командах из английской Премьер-лиги. Однако Михаил может попробовать силы в чемпионате Франции. Главный тренер местного "Марселя" Роберто Де Дзерби, который уже тренировал украинца в "Шахтере", мечтает взять его в аренду уже в зимнее трансферное окно-2025. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Denis Balibouse

Провансальская команда набрала 10 баллов в первых четырех матчах сезона, однако Де Дзерби хочет усилить состав "Марселя" зимой. Он попросил руководство клуба договориться с "Челси" об аренде Мудрика. 

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