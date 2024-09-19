Мудрик готовится уйти из Челси в команду бывшего тренера Шахтера

Михаил Мудрик после матча. Фото: Reuters/David Klein

Футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик может снова поработать под руководством бывшего тренера "Шахтера". На молодого вингера претендует французский клуб.

"Челси" готов отдать Мудрика в аренду, чтобы украинец получал больше игровой практики, сообщает TEAMtalk.

Читайте также:

Михаил Мудрик не смог выиграть конкуренцию за право выходить на поле в основном составе "Челси" в начале сезона 2024/2025. Украинский футболист суммарно отыграл за "синих" только 80 минут.

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: Reuters/David W Cerny

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска утверждает, что рассчитывает на игрока, которого клуб заявил во все турниры со своим участием. Однако количество игровых минут вингера уменьшается с каждой неделей.

Аренда Мудрика в другую команду

К украинцу проявляют интерес другие клубы. "Челси" готов отдать Мудрика в аренду, но речь идет не о командах из английской Премьер-лиги. Однако Михаил может попробовать силы в чемпионате Франции. Главный тренер местного "Марселя" Роберто Де Дзерби, который уже тренировал украинца в "Шахтере", мечтает взять его в аренду уже в зимнее трансферное окно-2025.

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Denis Balibouse

Провансальская команда набрала 10 баллов в первых четырех матчах сезона, однако Де Дзерби хочет усилить состав "Марселя" зимой. Он попросил руководство клуба договориться с "Челси" об аренде Мудрика.

Напомним, Красюк раскрыл правду, почему Усика задержали в Польше.

"Арсенал" нашел замену Зинченко — в АПЛ переедет звезда из Испании.

Задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента.

Жена футболиста "Шахтера" показала свои формы перед матчем Лиги чемпионов — фото.