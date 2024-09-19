Мудрик готується піти з Челсі до команди колишнього тренера Шахтаря

Михайло Мудрик після матчу. Фото: Reuters/David Klein

Футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може знову попрацювати під керівництвом колишнього тренера "Шахтаря". На молодого вінгера претендує французький клуб.

"Челсі" готовий віддати Мудрика в оренду, щоб українець отримував більше ігрової практики, повідомляє TEAMtalk.

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Михайло Мудрик не зміг виграти конкуренцію за право виходити на поле в основному складі "Челсі" на початку сезону 2024/2025. Український футболіст сумарно відіграв за "синіх" лише 80 хвилин.

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: Reuters/David W Cerny

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска стверджує, що розраховує на гравця, якого клуб заявив у всі турніри зі своєю участю. Проте кількість ігрових хвилин вінгера зменшується з кожним тижнем.

Оренда Мудрика до іншої команди

До українця цікавляться інші клуби. "Челсі" готовий віддати Мудрика в оренду, але йдеться не про команди з англійської Прем'єр-ліги. Проте Михайло може спробувати сили у чемпіонаті Франції. Головний тренер місцевого "Марселя" Роберто Де Дзербі, який уже тренував українця у "Шахтарі", мріє взяти його в оренду вже у зимове трансферне вікно-2025.

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Denis Balibouse

Провансальська команда набрала 10 балів у перших чотирьох матчах сезону, проте Де Дзербі хоче посилити склад "Марселя" взимку. Він попросив керівництво клубу домовитись із "Челсі" про оренду Мудрика.

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