Мудрик готується піти з Челсі до команди колишнього тренера Шахтаря

Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер
Футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може знову попрацювати під керівництвом колишнього тренера "Шахтаря". На молодого вінгера претендує французький клуб.
"Челсі" готовий віддати Мудрика в оренду, щоб українець отримував більше ігрової практики, повідомляє TEAMtalk.
Михайло Мудрик не зміг виграти конкуренцію за право виходити на поле в основному складі "Челсі" на початку сезону 2024/2025. Український футболіст сумарно відіграв за "синіх" лише 80 хвилин.
Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска стверджує, що розраховує на гравця, якого клуб заявив у всі турніри зі своєю участю. Проте кількість ігрових хвилин вінгера зменшується з кожним тижнем.
Оренда Мудрика до іншої команди
До українця цікавляться інші клуби. "Челсі" готовий віддати Мудрика в оренду, але йдеться не про команди з англійської Прем'єр-ліги. Проте Михайло може спробувати сили у чемпіонаті Франції. Головний тренер місцевого "Марселя" Роберто Де Дзербі, який уже тренував українця у "Шахтарі", мріє взяти його в оренду вже у зимове трансферне вікно-2025.
Провансальська команда набрала 10 балів у перших чотирьох матчах сезону, проте Де Дзербі хоче посилити склад "Марселя" взимку. Він попросив керівництво клубу домовитись із "Челсі" про оренду Мудрика.
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