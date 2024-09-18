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Шахтар втратив Сікана та Коноплю — результат матчу проти Болоньї

18 вересня 2024 21:45
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Болонья прийняла Шахтар і вибила з ладу двох гравців збірної України
Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів "Болонья" прийняла в Італії "Шахтар". Донецькі футболісти упустили шанс забити гол у дебюті матчу на залитому дощовому полі.

Поєдинок вийшов складним для підопічних Маріно Пушича, повідомляє Новини.LIVE.

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У середу, 18 вересня, "Болонья" дебютувала у Лізі чемпіонів. Першим суперником команди Вінченцо Італьяно, який нещодавно двічі виводив "Фіорентину" у фінал Ліги Конференцій, став донецький "Шахтар".

Георгій Судаков
Георгій Судаков перед слухає гімн Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

"Болонья" вистояла 

"Болонья" — "Шахтар" — 0:0 (0:0)

Голів немає

Незабитий пенальті: Судаков, 4 ("Шахтар") — воротар

"Болонья": Скорупські — Пош, Бокема, Лукумі, Хараламбос (Міранда, 78) — Фаббіан (Урбанскі, 78), Фройлер, Моро (Втечі, 65) — Орсоліні (Самуель, 65), Кастро (Даллінга, 65), Ндой.

Тренер: Вінченцо Італьяно.

"Шахтар": Різник — Конопля (Тобіас, 41), Бондар, Матвієнко, Енріке — Криськів, Бондаренко (Степаненко, 79) — Зубков (Траоре, 79), Судаков (Марлон, 79), Егіналду — Сікан (Невертон, 35).

Тренер: Маріно Пушич.

"Шахтар" активно розпочав матч і мав повести у рахунку вже на 4-й хвилині. Егіналду пішов від Поша у чужому штрафному майданчику, захисник "Болоньї" сфолив, і рефері призначив пенальті. Судаков пробив низом у лівий від себе кут, і Скорупські зафіксував м'яч у руках.

Педріньйо
Енріке йде від Орсоліні. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

На цьому практично закінчилися небезпечні моменти біля воріт "Болоньї", але почалися проблеми у "Шахтаря". До кінця першого тайму "гірники" більше не мали такого шансу забити гол. Натомість через грубу гру суперника втратили через травми спочатку Сікана, а потім і Коноплю.

Після перерви італійці зуміли вирівняти гру. На 52-й хвилині атака "Болоньї" закінчилася ударом Фаббіана з близької дистанції, проте інстинкти Різника дозволили йому врятувати ворота "Шахтаря". Господарі поля гостріше атакували й цікавіше виглядали. На 60-й хвилині Кастро потужно пробив із середньої дистанції та влучив у сітку воріт із зовнішнього боку. Гра завершилась без голів. 

"Шахтар" набрав перший бал у новому розіграші Ліги чемпіонів, проте гра "гірників" залишила більше запитань, ніж дала відповіді. Вже другого жовтня донецька команда прийме у Німеччині італійську "Аталанту".

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спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Болонья

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