Болонья приняла Шахтер и выбила из строя двух игроков сборной Украины

Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

В рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Болонья" приняла в Италии "Шахтер". Донецкие футболисты упустили шанс забить гол в дебюте матча на залитом дождем поле.

Поединок получился сложным для подопечных Марино Пушича, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 18 сентября, "Болонья" дебютировала в Лиге чемпионов. Первым соперником команды Винченцо Итальяно, который недавно дважды выводил "Фиорентину" в финал Лиги Конференций, стал донецкий "Шахтер".

Георгий Судаков перед слушает гимн Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

"Болонья" выстояла

"Болонья" — "Шахтер" — 0:0 (0:0)

Голов нет

Незабитый пенальти: Судаков, 4 ("Шахтер") — вратарь

"Болонья": Скорупски — Пош, Бокема, Лукуми, Хараламбос (Миранда, 78) — Фаббиан (Урбански, 78), Фройлер, Моро (Побега, 65) — Орсолини (Самуэль, 65), Кастро (Даллинга, 65), Ндойе.

Тренер: Винченцо Итальяно.

"Шахтер": Ризнык — Конопля (Тобиас, 41), Бондар, Матвиенко, Энрике — Крыськив, Бондаренко (Степаненко, 79) — Зубков (Траоре, 79), Судаков (Марлон, 79), Эгиналду — Сикан (Невертон, 35).

Тренер: Марино Пушич.

"Шахтер" активно начал матч и должен был повести в счете уже на 4-й минуте. Эгиналду ушел от Поша в чужой штрафной, защитник "Болоньи" сфолил, и рефери назначил пенальти. Судаков пробил низом в левый от себя угол, и Скорупски зафиксировал мяч в руках.

Энрике уходит от Орсолини. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

На этом практически закончились опасные моменты у ворот "Болоньи", но начались проблемы у "Шахтера", До конца первого тайма "горняки" больше не имели такого шанса, чтобы забить гол. Зато из-за грубой игры соперника потеряли из-за травм сначала Сикана, а потом и Коноплю.

После перерыва итальянцы сумели "выровнять" игру. На 52-й минуте атака "Болоньи" закончилась ударом Фаббиана с близкой дистанции, однако инстинкты Ризныка позволили ему спасти ворота "Шахтера". Хозяева поля острее атаковали и интереснее смотрелись. На 60-й минуте Кастро мощно пробил со средней дистанции и попал в сетку ворот с внешней стороны. Игра завершилась без голов.

"Шахтер" набрал первый балл в новом розыгрыше Лиги чемпионов, однако игра "горняков" оставила больше вопросов, чем дала ответов. Уже второго октября донецкая команда примет в Германии итальянскую "Аталанту".

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