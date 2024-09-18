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Шахтер потерял Сикана и Коноплю — результат матча против Болоньи

18 сентября 2024 21:45
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Болонья приняла Шахтер и выбила из строя двух игроков сборной Украины
Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

В рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Болонья" приняла в Италии "Шахтер". Донецкие футболисты упустили шанс забить гол в дебюте матча на залитом дождем поле. 

Поединок получился сложным для подопечных Марино Пушича, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В среду, 18 сентября, "Болонья" дебютировала в Лиге чемпионов. Первым соперником команды Винченцо Итальяно, который недавно дважды выводил "Фиорентину" в финал Лиги Конференций, стал донецкий "Шахтер". 

Георгий Судаков
Георгий Судаков перед слушает гимн Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

"Болонья" выстояла 

"Болонья" — "Шахтер" — 0:0 (0:0) 

Голов нет

Незабитый пенальти: Судаков, 4 ("Шахтер") — вратарь

"Болонья": Скорупски — Пош, Бокема, Лукуми, Хараламбос (Миранда, 78) — Фаббиан (Урбански, 78), Фройлер, Моро (Побега, 65) — Орсолини (Самуэль, 65), Кастро (Даллинга, 65), Ндойе. 

Тренер: Винченцо Итальяно. 

"Шахтер": Ризнык — Конопля (Тобиас, 41), Бондар, Матвиенко, Энрике — Крыськив, Бондаренко (Степаненко, 79) — Зубков (Траоре, 79), Судаков (Марлон, 79), Эгиналду — Сикан (Невертон, 35). 

Тренер: Марино Пушич. 

"Шахтер" активно начал матч и должен был повести в счете уже на 4-й минуте. Эгиналду ушел от Поша в чужой штрафной, защитник "Болоньи" сфолил, и рефери назначил пенальти. Судаков пробил низом в левый от себя угол, и Скорупски зафиксировал мяч в руках. 

Педриньо
Энрике уходит от Орсолини. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

На этом практически закончились опасные моменты у ворот "Болоньи", но начались проблемы у "Шахтера", До конца первого тайма "горняки" больше не имели такого шанса, чтобы забить гол. Зато из-за грубой игры соперника потеряли из-за травм сначала Сикана, а потом и Коноплю. 

После перерыва итальянцы сумели "выровнять" игру. На 52-й минуте атака "Болоньи" закончилась ударом Фаббиана с близкой дистанции, однако инстинкты Ризныка позволили ему спасти ворота "Шахтера". Хозяева поля острее атаковали и интереснее смотрелись. На 60-й минуте Кастро мощно пробил со средней дистанции и попал в сетку ворот с внешней стороны. Игра завершилась без голов. 

"Шахтер" набрал первый балл в новом розыгрыше Лиги чемпионов, однако игра "горняков" оставила больше вопросов, чем дала ответов. Уже второго октября донецкая команда примет в Германии итальянскую "Аталанту". 

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