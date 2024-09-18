Арсенал знайшов заміну Зінченку в іспанській Жироні

Олександр Зінченко на тренуванні у збірній України. Фото: УАФ

Захисник збірної України Олександр Зінченко може змінити клуб уже на початку 2025 року. Лондонський "Арсенал" продовжує шукати нового гравця на позицію лівого захисника.

"Каноніри" не чекатимуть закінчення сезону, щоб підписати футболіста на заміну українцю, повідомляє Teamtalk.

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Тренерський штаб "Арсеналу" не влаштовує нестабільність Олександра Зінченка, а також схильність 27-річного футболіста до травм. Наразі українець не в змозі допомогти своїй команді на полі якраз через чергове ушкодження. Трансфер нового лівого захисника стане пріоритетною метою "канонірів" на зимовому трансферному ринку-2025.

Мігель Гутьєррес бореться із Ламіном Ямалем. Фото: Reuters/Albert Gea

"Арсенал" обрав заміну Зінченку

Керівництво лондонського клубу готує запит до іспанської "Жирони" з приводу переходу 23-річного Мігеля Гутьєрреса. Проте на іспанського гравця претендують інші клуби, серед яких є "Манчестер Юнайтед".

"Жирона" хоче заробити на продажі Гутьєрреса щонайменше 30 млн євро. Вихованець мадридського "Реала" вже другий сезон поспіль є одним із лідерів каталонської команди.

Олександру Зінченку доведеться або доводити право на місце в основному складі "Арсеналу", або погодитись на трансфер до іншого клубу.

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