Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Арсенал знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії arrow

Арсенал знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії

18 вересня 2024 18:21
Сергій Романчук - Редактор
Арсенал знайшов заміну Зінченку в іспанській Жироні
Олександр Зінченко на тренуванні у збірній України. Фото: УАФ
Сергій Романчук - Редактор

Захисник збірної України Олександр Зінченко може змінити клуб уже на початку 2025 року. Лондонський "Арсенал" продовжує шукати нового гравця на позицію лівого захисника.

"Каноніри" не чекатимуть закінчення сезону, щоб підписати футболіста на заміну українцю, повідомляє Teamtalk.

Читайте також:

Тренерський штаб "Арсеналу" не влаштовує нестабільність Олександра Зінченка, а також схильність 27-річного футболіста до травм. Наразі українець не в змозі допомогти своїй команді на полі якраз через чергове ушкодження. Трансфер нового лівого захисника стане пріоритетною метою "канонірів" на зимовому трансферному ринку-2025.

Мігель Гутьєррес
Мігель Гутьєррес бореться із Ламіном Ямалем. Фото: Reuters/Albert Gea

"Арсенал" обрав заміну Зінченку

Керівництво лондонського клубу готує запит до іспанської "Жирони" з приводу переходу 23-річного Мігеля Гутьєрреса. Проте на іспанського гравця претендують інші клуби, серед яких є "Манчестер Юнайтед".

"Жирона" хоче заробити на продажі Гутьєрреса щонайменше 30 млн євро. Вихованець мадридського "Реала" вже другий сезон поспіль є одним із лідерів каталонської команди.

Олександру Зінченку доведеться або доводити право на місце в основному складі "Арсеналу", або погодитись на трансфер до іншого клубу.

Нагадаємо, Красюк розкрив правду, чому Усика затримали у Польщі. 

Затримання Усика у Кракові — польські прикордонники повідомили деталі інциденту

Легендарний італійський футболіст помер у віці 59 років

Дружина футболіста "Шахтаря" показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото. 

Дівчина зірки "Динамо" залишилася без одягу, намагаючись заманити підписників. 

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал Жирона

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

19:11 В Одесі вдвічі збільшили компенсацію за генератори для ОСББ

18:44 Виїзд заброньованих чоловіків з України — які умови та перелік документів

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

18:32 Відстрочка для студентів — термін дії довідки з ЄДЕБО

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

18:22 В Лівані знову масово вибухає електроніка

18:21 Арсенал знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії

18:02 Допомагають партнери — як у Миколаєві готуються до блекаутів

17:59 Удар по арсеналу в Торопці потрапив на відео — вражаючі кадри

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

19:11 В Одесі вдвічі збільшили компенсацію за генератори для ОСББ

18:44 Виїзд заброньованих чоловіків з України — які умови та перелік документів

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

18:32 Відстрочка для студентів — термін дії довідки з ЄДЕБО

18:22 В Лівані знову масово вибухає електроніка

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

18:21 Арсенал знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії

18:02 Допомагають партнери — як у Миколаєві готуються до блекаутів

17:59 Удар по арсеналу в Торопці потрапив на відео — вражаючі кадри

17:33 Робота в Польщі — які зарплати платять у регіонах

17:33 В Укргідрометцентрі попередили про сильний вітер та дощову погоду завтра

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку