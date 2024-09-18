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Арсенал нашел замену Зинченко — в АПЛ переедет звезда из Испании

18 сентября 2024 18:21
Сергей Романчук - Редактор
Арсенал нашел замену Зинченко в испанской Жироне
Александр Зинченко на тренировке в сборной Украины. Фото: УАФ
Сергей Романчук - Редактор

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может сменить клуб уже в начале 2025 года. Лондонский "Арсенал" продолжает искать нового игрока на позицию левого защитника.

"Канониры" не станут ждать окончания сезона, чтобы подписать футболиста на замену украинцу, сообщает Teamtalk.

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Тренерский штаб "Арсенала" не устраивает нестабильность Александра Зинченко, а также подверженность 27-летнего футболиста травмам. Сейчас украинец не в состоянии помочь своей команде на поле как раз из-за очередного повреждения. Трансфер нового левого защитника станет приоритетной целью "канониров" на зимнем трансферном рынке-2025. 

Мигель Гутьеррес
Мигель Гутьеррес борется с Ламином Ямалем. Фото: Reuters/Albert Gea

"Арсенал" выбрал замену Зинченко 

Руководство лондонского клуба готовит запрос в испанскую "Жирону" по поводу перехода 23-летнего Мигеля Гутьерреса. Однако на испанского игрока претендуют и другие клубы, среди которых есть "Манчестер Юнайтед". 

"Жирона" хочет заработать на продаже Гутьерреса не менее 30 млн евро. Воспитанник мадридского "Реала" уже второй сезон подряд является одним из лидеров каталонской команды. 

Александру Зинченко придется либо доказывать право на место в основном составе "Арсенала", либо согласиться на трансфер в другой клуб. 

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