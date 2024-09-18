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Судаков назвал клубы, которые хотели его подписать

18 сентября 2024 17:31
Сергей Романчук - Редактор
Трансфер Судакова — футболист назвал клубы, которые им интересуются
Георгий Судаков во время тренировки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Сергей Романчук - Редактор

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков подтвердил, что у него был шанс перейти в европейский клуб. Сразу несколько представителей зарубежных чемпионатов интересовались трансфером молодого игрока.

Судаков назвал клубы, которые им интересовались, сообщает Calciomercato

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Георгий Судаков готовится в составе "Шахтера" к матчу первого тура основного этапа Лиги чемпионов против "Болоньи". В интервью местным журналистам футболист, который мог начать нынешний сезон в одной из итальянских команд, признал, что им интересовались другие клубы.

Шахтер Донецк
Игроки "Шахтера" празднуют победу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Претенденты на Судакова 

Долгое время слухи приписывали "Наполи" интерес к полузащитнику "Шахтера". Однако Судаков не вспомнил об этом клубе при ответе на вопрос журналиста о возможном трансфере в одну из команд Серии А. 

"Мной действительно интересовались "Милан" и "Ювентус". Они сделали предложения "Шахтеру" по поводу моего перехода. Насколько я знаю, руководство клуба отвергло эти запросы", — заявил футболист. 

Контракт Судакова с "Шахтером" рассчитан до лета 2028 года. 

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