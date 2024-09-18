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Судаков назвав клуби, які хотіли його підписати

18 вересня 2024 17:31
Сергій Романчук - Редактор
Трансфер Судакова — футболіст назвав клуби, які їм цікавляться
Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Сергій Романчук - Редактор

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков підтвердив, що мав шанс перейти до європейського клубу. Одразу декілька представників зарубіжних чемпіонатів цікавилися трансфером молодого гравця.

Судаков назвав клуби, які ним цікавилися, повідомляє Calciomercato.

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Георгій Судаков готується у складі "Шахтаря" до матчу першого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти "Болоньї". В інтерв'ю місцевим журналістам футболіст, який міг розпочати цьогорічний сезон в одній з італійських команд, визнав, що ним цікавилися інші клуби.

Шахтар Донецьк
Гравці "Шахтаря" відзначають перемогу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Претенденти на Судакова

Довгий час чутки приписували "Наполі" інтерес до півзахисника "Шахтаря". Однак Судаков не згадав про цей клуб при відповіді на запитання журналіста про можливий трансфер до однієї з команд Серії А.

"Мною справді цікавилися "Мілан" та "Ювентус". Вони зробили пропозиції "Шахтарю" з приводу мого переходу. Наскільки я знаю, керівництво клубу відкинуло ці запити", — заявив футболіст.

Контракт Судакова із "Шахтарем" розрахований до літа 2028 року.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков

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