Володимир Кличко став героєм відео на підтримку Динамо Київ

Володимир Кличко у Гамбурзі. Фото: скріншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Київське "Динамо" готується до матчу першого туру основного етапу Ліги Європи. Першим суперником української команди стане римський "Лаціо".

Незадовго до єврокубкового поєдинку "Динамо" оголосило на своїй сторінці в Instagram про співпрацю з відомим спортсменом.

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"Динамо" виявилося здебільшого турніром Ліги Європи після того, як не зуміло обіграти австрійський "РБ Зальцбург" у четвертому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Київський клуб гратиме свої номінально домашні єврокубкові матчі у Німеччині на стадіоні місцевого "Гамбурга".

Володимир Кличко у формі "Динамо". Фото: скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Кличко підтримав "Динамо"

Незадовго до першого туру Ліги Європи київський клуб оголосив про співпрацю із чемпіоном Олімпіади-1996 Володимиром Кличком. Український боксер став головною зіркою промо-ролика, в якому він провів тренування на стадіоні "Гамбурга" у формі "Динамо".

"Володимир Кличко став послом ФК "Динамо" Київ. Розраховуємо на потужну підтримку своїх фанатів у Німеччині та впевнені, що об'єднання зусиль з таким легендарним спортсменом, як Володимир Кличко, допоможе команді досягти нових висот у єврокубках", — говорить повідомлення "Динамо".

Поєдинок київської команди з "Лаціо" відбудеться у середу, 25 вересня.

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