Володимир Кличко став героєм відео на підтримку Динамо Київ

Динамо зробило Володимира Кличка своїм новим амбасадором
Київське "Динамо" готується до матчу першого туру основного етапу Ліги Європи. Першим суперником української команди стане римський "Лаціо".
Незадовго до єврокубкового поєдинку "Динамо" оголосило на своїй сторінці в Instagram про співпрацю з відомим спортсменом.
"Динамо" виявилося здебільшого турніром Ліги Європи після того, як не зуміло обіграти австрійський "РБ Зальцбург" у четвертому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Київський клуб гратиме свої номінально домашні єврокубкові матчі у Німеччині на стадіоні місцевого "Гамбурга".
Кличко підтримав "Динамо"
Незадовго до першого туру Ліги Європи київський клуб оголосив про співпрацю із чемпіоном Олімпіади-1996 Володимиром Кличком. Український боксер став головною зіркою промо-ролика, в якому він провів тренування на стадіоні "Гамбурга" у формі "Динамо".
"Володимир Кличко став послом ФК "Динамо" Київ. Розраховуємо на потужну підтримку своїх фанатів у Німеччині та впевнені, що об'єднання зусиль з таким легендарним спортсменом, як Володимир Кличко, допоможе команді досягти нових висот у єврокубках", — говорить повідомлення "Динамо".
Поєдинок київської команди з "Лаціо" відбудеться у середу, 25 вересня.
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