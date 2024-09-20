Девушка игрока Динамо Волошина разделась, чтобы показать фигуру

Девушка Назария Волошина Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка полузащитника молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Назария Волошина снова показала свою фигуру. Интересно, что пошла она на этот шаг в рекламных целях.

В сторис Instagram Елизавета Кандыба разделась, чтобы показать, как работает процедура загара.

Читайте также:

Девушка Волошина активно ведет свой блог в Instagram, но на данный момент ей удалось собрать лишь 17,1 тысяч подписчиков. Возможно, с ростом популярности Назария Елизавета также привлечет новых подписчиков.

Девушка Назария Волошина Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка игрока "Динамо" не стесняется показывать свое тело

Кандыба в социальных сетях провела на себе эксперимент. Девушка посетила процедуру загара, а затем делилась результатами со своими подписчиками.

Чтобы все смогли оценить ее загар Елизавете пришлось сначала позировать в купальнике, а затем в нижнем белье.

Девушка Волошина в купальнике. Фото: скриншот

Девушка Волошина осталась в белье. Фото: скриншот

В текущем сезоне Волошин сыграл в десяти матчах за "Динамо", где забил два гола и сделал два ассиста. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает 21-летнего игрока в 4 млн евро.

Напомним, Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер.

Красюк раскрыл правду, почему Усика задержали в Польше.

Шовковский раскритиковал одного из новичков "Динамо" — о ком речь.

Задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента.

Жена футболиста "Шахтера" показала свои формы перед матчем Лиги чемпионов — фото.