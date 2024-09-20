Девушка игрока Динамо Волошина разделась, чтобы показать фигуру

Возлюбленная звезды Динамо разделась на камеру — фото
Девушка полузащитника молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Назария Волошина снова показала свою фигуру. Интересно, что пошла она на этот шаг в рекламных целях.
В сторис Instagram Елизавета Кандыба разделась, чтобы показать, как работает процедура загара.
Девушка Волошина активно ведет свой блог в Instagram, но на данный момент ей удалось собрать лишь 17,1 тысяч подписчиков. Возможно, с ростом популярности Назария Елизавета также привлечет новых подписчиков.
Девушка игрока "Динамо" не стесняется показывать свое тело
Кандыба в социальных сетях провела на себе эксперимент. Девушка посетила процедуру загара, а затем делилась результатами со своими подписчиками.
Чтобы все смогли оценить ее загар Елизавете пришлось сначала позировать в купальнике, а затем в нижнем белье.
В текущем сезоне Волошин сыграл в десяти матчах за "Динамо", где забил два гола и сделал два ассиста. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает 21-летнего игрока в 4 млн евро.
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