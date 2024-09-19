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Буряк пояснив, що допоможе Динамо перемогти Лаціо у Лізі Європи

19 вересня 2024 15:31
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Буряк назвав рецепт перемоги Динамо над Лаціо у Лізі Європи
Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Колишній головний тренер київського "Динамо" Леонід Буряк оцінив шанси української команди у матчі першого туру основного етапу Ліги Європи. Суперником команди Олександра Шовковського стане римський "Лаціо".

Буряк з легким оптимізмом чекає на поєдинок "Динамо" з італійським клубом, повідомляє Sport.ua.

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Леонід Буряк високо оцінює шанси "Динамо" набрати бали у номінально домашньому матчі з "Лаціо". Експерт нагадав, що київська команда вийшла на пік форми та нещодавно очолила турнірну таблицю в УПЛ.

Динамо Київ
Футболісти "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

"Динамо" може розраховувати на перемогу

Буряк похвалив головного тренера "біло-синіх" Олександра Шовковського за те, що наставник довіряє молодим футболістам команди. За останні пів року багато хто з них отримав шанс проявити себе в основному складі, а деякі гравці закріпилися в ньому.

Також Буряк відзначив вдалу трансферну політику київського клубу, завдяки якій у "Динамо" з'явилися Пихаленок, Брагару, Себальос та Герреро. Два останні нещодавно дебютували за столичну команду.

"Чемпіонат України та єврокубки — це різні речі. Звичайно, дуже складно буде перебудуватися. Але грали вже цього сезону із "Зальцбургом". До цього успішно провели поєдинки з "Глазго Рейнджерс" та "Партизаном". "Динамо з кожним кроком, з кожним матчем потрібно додавати та додавати", — пояснив Буряк.

"Динамо" прийме "Лаціо" у Гамбурзі у середу, 25 вересня.

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