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Буряк объяснил, что поможет Динамо победить Лацио в Лиге Европы

19 сентября 2024 15:31
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Буряк назвал рецепт победы Динамо над Лацио в Лиге Европы
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк оценил шансы украинской команды в матче первого тура основного этапа Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского станет римский "Лацио".

Буряк с легким оптимизмом ждет поединок "Динамо" с итальянским клубом, сообщает Sport.ua

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Леонид Буряк высоко оценивает шансы "Динамо" набрать баллы в номинально домашнем матче с "Лацио". Эксперт напомнил, что киевская команда вышла на пик формы и недавно возглавила турнирную таблицу в УПЛ. 

Динамо Киев
Футболисты "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

"Динамо" может рассчитывать на победу

Буряк похвалил главного тренера "бело-синих" Александра Шовковского за то, что наставник доверяет молодым футболистам команды. За последние полгода многие из них получили шанс проявить себя в основном составе, а некоторые игроки закрепились в нем. 

Также Буряк отметил удачную трансферную политику киевского клуба, благодаря которой в "Динамо" появились Пихаленок, Брагару, Себальос и Герреро. Двое последних уже дебютировали за столичную команду. 

"Чемпионат Украины и еврокубки — это разные вещи. Конечно, очень сложно будет перестроиться. Но играли уже в этом сезоне с "Зальцбургом". До этого успешно провели поединки с "Глазго Рейнджерс" и "Партизаном". "Динамо" с каждым шагом, с каждым матчем нужно прибавлять и добавлять", — объяснил Буряк. 

"Динамо" примет "Лацио" в Гамбурге в среду, 25 сентября. 

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