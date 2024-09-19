Буряк назвал рецепт победы Динамо над Лацио в Лиге Европы

Буряк объяснил, что поможет Динамо победить Лацио в Лиге Европы
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк оценил шансы украинской команды в матче первого тура основного этапа Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского станет римский "Лацио".
Буряк с легким оптимизмом ждет поединок "Динамо" с итальянским клубом, сообщает Sport.ua.
Леонид Буряк высоко оценивает шансы "Динамо" набрать баллы в номинально домашнем матче с "Лацио". Эксперт напомнил, что киевская команда вышла на пик формы и недавно возглавила турнирную таблицу в УПЛ.
"Динамо" может рассчитывать на победу
Буряк похвалил главного тренера "бело-синих" Александра Шовковского за то, что наставник доверяет молодым футболистам команды. За последние полгода многие из них получили шанс проявить себя в основном составе, а некоторые игроки закрепились в нем.
Также Буряк отметил удачную трансферную политику киевского клуба, благодаря которой в "Динамо" появились Пихаленок, Брагару, Себальос и Герреро. Двое последних уже дебютировали за столичную команду.
"Чемпионат Украины и еврокубки — это разные вещи. Конечно, очень сложно будет перестроиться. Но играли уже в этом сезоне с "Зальцбургом". До этого успешно провели поединки с "Глазго Рейнджерс" и "Партизаном". "Динамо" с каждым шагом, с каждым матчем нужно прибавлять и добавлять", — объяснил Буряк.
"Динамо" примет "Лацио" в Гамбурге в среду, 25 сентября.
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